மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட வந்த இடத்தில் சோகம்: கடலில் மூழ்கி மாணவர் உள்பட 2 பேர் பரிதாப சாவு - 3 நாட்களுக்கு பிறகு உடல்கள் மீட்பு + "||" + Tragedy at New Year's Eve: Tragic death of 2 including student drowning in sea - Bodies recovery after 3 days

புத்தாண்டு கொண்டாட வந்த இடத்தில் சோகம்: கடலில் மூழ்கி மாணவர் உள்பட 2 பேர் பரிதாப சாவு - 3 நாட்களுக்கு பிறகு உடல்கள் மீட்பு