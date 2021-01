மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு காரணமாக அவுரங்காபாத் பெயர் மாற்றும் திட்டம் கூட்டணி அரசை பாதிக்காது சிவசேனா நம்பிக்கை + "||" + Aurangabad renaming project The coalition will not affect the state Shiv Sena confidence

காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு காரணமாக அவுரங்காபாத் பெயர் மாற்றும் திட்டம் கூட்டணி அரசை பாதிக்காது சிவசேனா நம்பிக்கை