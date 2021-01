மாவட்ட செய்திகள்

வரும் சட்டசபை பொதுதேர்தலில் பா.ஜனதா 140 இடங்களில் வெற்றி பெற திட்டம் செயற்குழு சிறப்பு கூட்டத்தில் எடியூரப்பா பேச்சு + "||" + The BJP plans to win 140 seats At the executive committee special meeting Edyurappa speech

