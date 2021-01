மாவட்ட செய்திகள்

மண்டைக்காடு கோவிலில் பக்தர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் அர்ச்சனை செய்ய வலியுறுத்தி நடந்தது

Devotees at the Mandaikadu temple staged a sit-in protest demanding the ordination

