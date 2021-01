மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழை எதிரொலி: ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக 60 அடியாக நீடிக்கும் வைகை அணை நீர்மட்டம் + "||" + Continuous rain Will last 60 feet for more than a month Vaigai Dam water level

தொடர் மழை எதிரொலி: ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக 60 அடியாக நீடிக்கும் வைகை அணை நீர்மட்டம்