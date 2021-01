மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் 38 மையங்களில் நடந்தது: டி.என்.பி.எஸ்.சி. குரூப்-1 தேர்வை 6,782 பேர் எழுதினர் + "||" + It took place at 38 centers in Nellai: DNPSC. The Group-1 exam was written by 6,782 people

நெல்லையில் 38 மையங்களில் நடந்தது: டி.என்.பி.எஸ்.சி. குரூப்-1 தேர்வை 6,782 பேர் எழுதினர்