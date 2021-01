மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை: 8-ந் தேதி நடக்கிறது + "||" + Corona vaccine rehearsal in all districts: on the 8th

