மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டின் முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 4 மோட்டார் சைக்கிள்கள் தீ வைத்து எரிப்பு திருவெறும்பூர் அருகே நள்ளிரவில் பரபரப்பு + "||" + 4 motorcycles parked in front of the house caught fire and the commotion at midnight near Thiruverumbur

