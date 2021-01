மாவட்ட செய்திகள்

பண்ருட்டியில், நாளை அ.தி.மு.க. செயல்வீரர்கள் கூட்டம் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பங்கேற்கிறார் + "||" + In Panruti, tomorrow the AIADMK Activists meeting is attended by Minister CV Shanmugam

பண்ருட்டியில், நாளை அ.தி.மு.க. செயல்வீரர்கள் கூட்டம் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பங்கேற்கிறார்