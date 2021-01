மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் சாதனைகளை அ.தி.மு.க.வினர் பொதுமக்களுக்கு எடுத்துக்கூறி எதிர்க்கட்சிகளின் பொய் பிரசாரத்தை முறியடிக்க வேண்டும் - அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் பேச்சு + "||" + Government's achievements ADMK Opposition parties taking to the public The false propaganda must be thwarted

அரசின் சாதனைகளை அ.தி.மு.க.வினர் பொதுமக்களுக்கு எடுத்துக்கூறி எதிர்க்கட்சிகளின் பொய் பிரசாரத்தை முறியடிக்க வேண்டும் - அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் பேச்சு