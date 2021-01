மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் சிங்கி இறால் மீன் சீசன் தொடங்கியது + "||" + In the Gulf of Mannar sea area Singi shrimp season has begun

மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் சிங்கி இறால் மீன் சீசன் தொடங்கியது