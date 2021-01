மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் 9 மாதங்களுக்கு பிறகு கல்லூரிகள் திறப்பு; கொட்டும் மழையிலும் கல்லூரிகளுக்கு ஆர்வத்துடன் வந்த மாணவர்கள் + "||" + Colleges reopen in Pondicherry after 9 months; Students who came to colleges eagerly in the pouring rain; Welcome to final year students

புதுச்சேரியில் 9 மாதங்களுக்கு பிறகு கல்லூரிகள் திறப்பு; கொட்டும் மழையிலும் கல்லூரிகளுக்கு ஆர்வத்துடன் வந்த மாணவர்கள்