மாவட்ட செய்திகள்

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கும் முழு கல்வி உதவித்தொகை; புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி உறுதி + "||" + Full scholarships for the most backward students; Puducherry Chief-Minister Narayanasamy confirmed

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கும் முழு கல்வி உதவித்தொகை; புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி உறுதி