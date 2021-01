மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக-கேரள எல்லைகளில் பறவை காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம்; அதிகாரிகளுடன் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை + "||" + Intensity of bird flu control measures on Tamil Nadu-Kerala border; O. Panneerselvam consult with officials

தமிழக-கேரள எல்லைகளில் பறவை காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம்; அதிகாரிகளுடன் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை