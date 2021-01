மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில், உள்ளாட்சி நிதித்தணிக்கை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை - கணக்கில் வராத ரூ.1 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + In Vellore, Local Financial Audit Anti-corruption police raid Assistant Director office - 1 lakh unaccounted for confiscated

வேலூரில், உள்ளாட்சி நிதித்தணிக்கை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை - கணக்கில் வராத ரூ.1 லட்சம் பறிமுதல்