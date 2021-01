மாவட்ட செய்திகள்

வர்த்தக பயன்பாட்டுக்கு கட்டணம் குறைகிறது; வீடுகளுக்கு மின் கட்டண உயர்வு இல்லை; புதுச்சேரி மின்துறை அறிவிப்பு + "||" + Fees for commercial electricity use are reduced; There is no increase in electricity tariffs for homes; Puducherry Electricity Board Announcement

வர்த்தக பயன்பாட்டுக்கு கட்டணம் குறைகிறது; வீடுகளுக்கு மின் கட்டண உயர்வு இல்லை; புதுச்சேரி மின்துறை அறிவிப்பு