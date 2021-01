மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் 487 பள்ளிகளில் கருத்துக்கேட்பு பெரும்பாலானவர்கள் பள்ளிகளை திறக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர் + "||" + Most of the 487 schools in Kumari have expressed interest in opening schools

குமரியில் 487 பள்ளிகளில் கருத்துக்கேட்பு பெரும்பாலானவர்கள் பள்ளிகளை திறக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்