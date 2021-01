மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகளை திறக்கலாமா என்பது குறித்து 2-வது நாளாக பெற்றோர்களிடம் கருத்து கேட்பு - 410 பள்ளிகளில் நடந்தது + "||" + Regarding whether schools can be opened 2nd day consultation with parents - It happened in 410 schools

பள்ளிகளை திறக்கலாமா என்பது குறித்து 2-வது நாளாக பெற்றோர்களிடம் கருத்து கேட்பு - 410 பள்ளிகளில் நடந்தது