மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை மக்களை காக்க பீரங்கியே வந்தாலும் சந்திப்போம்: புதுவை முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி ஆவேசம் + "||" + We will meet even if artillery comes to protect the people of Puthuvai: Puthuvai Chief-Minister Narayanasamy

புதுவை மக்களை காக்க பீரங்கியே வந்தாலும் சந்திப்போம்: புதுவை முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி ஆவேசம்