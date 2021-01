மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டம் வடக்கு விஜயநாராயணத்தில் தோட்டத்தில் புகுந்த சிறுத்தை 24 ஆடுகளை கடித்துக்கொன்றது + "||" + A leopard entered a garden in North Vijayanagara in Nellai district and bit 24 sheep

