மாவட்ட செய்திகள்

சாலைகள் பலத்த சேதம் - வாகன ஓட்டிகள் அவதி: மதுரையில் கொட்டிய கன மழை - குடியிருப்புகளை தண்ணீர் சூழ்ந்தது + "||" + Heavy damage to roads - Motorists suffer: Heavy rains in Madurai - Residents surrounded by water

சாலைகள் பலத்த சேதம் - வாகன ஓட்டிகள் அவதி: மதுரையில் கொட்டிய கன மழை - குடியிருப்புகளை தண்ணீர் சூழ்ந்தது