மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிமடம் அருகே ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்த சாலையில் ஆபத்தான பள்ளங்கள் + "||" + Dangerous potholes on the gravel road near Andimadam

ஆண்டிமடம் அருகே ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்த சாலையில் ஆபத்தான பள்ளங்கள்