மாவட்ட செய்திகள்

30 தொகுதியிலும் வெற்றிபெற்று புதுவையில் தி.மு.க. தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சி அமையும் ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. உறுதி + "||" + In Pudhuvai, the DMK Led coalition Will rule Jagathratsagan MP Confident

30 தொகுதியிலும் வெற்றிபெற்று புதுவையில் தி.மு.க. தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சி அமையும் ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. உறுதி