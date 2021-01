மாவட்ட செய்திகள்

சாலை பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றி விபத்து இல்லாத மாவட்டமாக உருவாக்கிட வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு, கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + Collector advises the public to follow the road safety rules and create an accident-free district

சாலை பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றி விபத்து இல்லாத மாவட்டமாக உருவாக்கிட வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு, கலெக்டர் அறிவுரை