மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில் பட்டா கத்தியுடன் சுற்றி திரிந்த 2 பேர் கைது + "||" + Two persons were arrested in Namakkal for wandering around with a patta knife

நாமக்கல்லில் பட்டா கத்தியுடன் சுற்றி திரிந்த 2 பேர் கைது