மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்ட சென்னிமலை முருகன் கோவில் தேரோட்டம் நடத்த அனுமதி- கலெக்டர் தலைமையில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + Canceled due to corona Permission to conduct election at Chennimalai Murugan Temple

கொரோனா காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்ட சென்னிமலை முருகன் கோவில் தேரோட்டம் நடத்த அனுமதி- கலெக்டர் தலைமையில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு