மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையில் இருந்து ஆண்டுதோறும் கருமேனி ஆற்றுக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் முதல்-அமைச்சருக்கு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் கோரிக்கை + "||" + The water from the Srivaikuntam Dam to the Karumeni River should be opened annually; Request of the Farmers Protection Association to the Chief-Minister

ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையில் இருந்து ஆண்டுதோறும் கருமேனி ஆற்றுக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் முதல்-அமைச்சருக்கு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் கோரிக்கை