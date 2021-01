மாவட்ட செய்திகள்

சித்தூர் அருகே, காதல் மனைவியை கழுத்தை அறுத்து கொல்ல முயன்ற வாலிபர் - வேறு இடத்தில் மாப்பிள்ளை பார்த்ததால் ஆத்திரம் + "||" + Near Chittoor, Young man who tried to strangle his love wife - Anger at seeing the groom elsewhere

சித்தூர் அருகே, காதல் மனைவியை கழுத்தை அறுத்து கொல்ல முயன்ற வாலிபர் - வேறு இடத்தில் மாப்பிள்ளை பார்த்ததால் ஆத்திரம்