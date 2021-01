மாவட்ட செய்திகள்

மீண்டும் வகுப்புகள் திறந்ததால் உற்சாகமாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்த மாணவ-மாணவிகள், ஆசிரிய-ஆசிரியைகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Came back to school excited as classes reopened students, teachers are happy

