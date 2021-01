மாவட்ட செய்திகள்

மாணவியை கடத்தி பாலியல் பலாத்காரம்: வாலிபருக்கு 20 ஆண்டு சிறை தண்டனை - கடலூர் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு + "||" + Student abducted and raped: Teen sentenced to 20 years in prison - Cuddalore Pokcho Special Court verdict

மாணவியை கடத்தி பாலியல் பலாத்காரம்: வாலிபருக்கு 20 ஆண்டு சிறை தண்டனை - கடலூர் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு