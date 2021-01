மாவட்ட செய்திகள்

பதிவு செய்யப்பட்ட அன்றே பத்திரங்களை உரிமையாளர்களிடம் வழங்க வேண்டும் பத்திர பதிவுத்துறை தலைவர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Instruction of the head of the bond registry to issue the deeds to the owners on the day of registration

பதிவு செய்யப்பட்ட அன்றே பத்திரங்களை உரிமையாளர்களிடம் வழங்க வேண்டும் பத்திர பதிவுத்துறை தலைவர் அறிவுறுத்தல்