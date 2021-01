மாவட்ட செய்திகள்

கூத்தாநல்லூர் அருகே நர்சிடம் கத்தியை காட்டி ரூ.1 லட்சம் கேட்டு கொலை மிரட்டல் கடை உரிமையாளர் கைது + "||" + Owner arrested for threatening to kill Narsi near Koothanallur

கூத்தாநல்லூர் அருகே நர்சிடம் கத்தியை காட்டி ரூ.1 லட்சம் கேட்டு கொலை மிரட்டல் கடை உரிமையாளர் கைது