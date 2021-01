மாவட்ட செய்திகள்

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் நடந்தது; மெரினாவில் 900 கடைகள் குலுக்கல் முறையில் ஒதுக்கீடு; வியாபாரிகள் போராட்டம் + "||" + Led by a retired judge; 900 stores in the marina are allotted in selection mode; Merchants struggle

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் நடந்தது; மெரினாவில் 900 கடைகள் குலுக்கல் முறையில் ஒதுக்கீடு; வியாபாரிகள் போராட்டம்