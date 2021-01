மாவட்ட செய்திகள்

5 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 12,60,909 வாக்காளர்கள் - இறுதி பட்டியலை கலெக்டர் கார்த்திகா வெளியிட்டார் + "||" + 12,60,909 voters in 5 Assembly constituencies - The final list was released by Collector Karthika

5 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 12,60,909 வாக்காளர்கள் - இறுதி பட்டியலை கலெக்டர் கார்த்திகா வெளியிட்டார்