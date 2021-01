மாவட்ட செய்திகள்

கடின உழைப்பும், விடாமுயற்சியும் இருந்தால் மாணவ-மாணவிகள் ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகள் ஆகலாம் அமைச்சர் பேச்சு + "||" + With hard work and perseverance, students can apply for IAS, IPS. Officials may take ministerial speech

கடின உழைப்பும், விடாமுயற்சியும் இருந்தால் மாணவ-மாணவிகள் ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகள் ஆகலாம் அமைச்சர் பேச்சு