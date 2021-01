மாவட்ட செய்திகள்

முனைஞ்சிப்பட்டி அருகே சங்கர்நகர் குளத்தின் கரையில் உடைப்பு; கால்வாயில் வீணாக செல்லும் தண்ணீர் + "||" + Breakage on the bank of the Sankarnagar pond near Munainchipatti; Waste water in the canal

முனைஞ்சிப்பட்டி அருகே சங்கர்நகர் குளத்தின் கரையில் உடைப்பு; கால்வாயில் வீணாக செல்லும் தண்ணீர்