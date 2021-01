மாவட்ட செய்திகள்

ஏப்ரல், மே மாதங்களில் 12, 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொது தேர்வு மந்திரி வர்ஷா கெய்க்வாட் அறிவிப்பு + "||" + In April and May For 12th and 10th grade students General exam

ஏப்ரல், மே மாதங்களில் 12, 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொது தேர்வு மந்திரி வர்ஷா கெய்க்வாட் அறிவிப்பு