மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி பகுதியில் 1,299 மாணவ - மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள் - அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் வழங்கினார் + "||" + 1,299 students in Arani area - free bicycles for students - Presented by Minister Sevoor Ramachandran

ஆரணி பகுதியில் 1,299 மாணவ - மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள் - அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் வழங்கினார்