மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியா முழுவதும் ஒரே மொழி கொள்கையை மத்திய அரசு திணிப்பதன் மூலம் தமிழை அழிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் - அருணை தமிழ்ச்சங்க விழாவில் ஆ.ராசா எம்.பி. பேச்சு + "||" + One language policy across India By the imposition of the Central Government They are trying to destroy Tamil

இந்தியா முழுவதும் ஒரே மொழி கொள்கையை மத்திய அரசு திணிப்பதன் மூலம் தமிழை அழிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் - அருணை தமிழ்ச்சங்க விழாவில் ஆ.ராசா எம்.பி. பேச்சு