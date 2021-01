மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரியில், ஹெல்மெட் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் - கலெக்டர் தலைமையில் பெண்கள் பங்கேற்றனர் + "||" + In Dharmapuri, women participated in the Helmet Awareness Procession - led by the Collector

தர்மபுரியில், ஹெல்மெட் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் - கலெக்டர் தலைமையில் பெண்கள் பங்கேற்றனர்