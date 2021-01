மாவட்ட செய்திகள்

‘‘எனக்கும் முதல்-மந்திரி ஆக ஆசை’’ மந்திரி ஜெயந்த் பாட்டீல் சொல்கிறார் + "||" + "I also want to be the first minister," said Minister Jayant Patil

‘‘எனக்கும் முதல்-மந்திரி ஆக ஆசை’’ மந்திரி ஜெயந்த் பாட்டீல் சொல்கிறார்