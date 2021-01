மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் 2 நாட்கள் மதுக்கடைகள் மூடப்படுகின்றன + "||" + wine shops will be closed for 2 days in Salem district

