மாவட்ட செய்திகள்

அலகுமலையில் வருகிற 31-ந் தேதி ஜல்லிக்கட்டு:மாடுபிடி வீரர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம்கலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + Jallikattu on the 31st coming to Alakumalai: Corona testing is mandatory for cowboys; Collector Notice

அலகுமலையில் வருகிற 31-ந் தேதி ஜல்லிக்கட்டு:மாடுபிடி வீரர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம்கலெக்டர் அறிவிப்பு