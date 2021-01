மாவட்ட செய்திகள்

பாளையங்கோட்டை மார்க்கெட்டில் கடைகளை இடிக்க அதிகாரிகள் நோட்டீஸ்:வணிகர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டால் போராட்டம் நடத்தப்படும்விக்கிரமராஜா பேட்டி + "||" + The struggle will be waged if action is taken against the merchants

பாளையங்கோட்டை மார்க்கெட்டில் கடைகளை இடிக்க அதிகாரிகள் நோட்டீஸ்:வணிகர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டால் போராட்டம் நடத்தப்படும்விக்கிரமராஜா பேட்டி