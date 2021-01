மாவட்ட செய்திகள்

கால்வாய்க்குள் குதித்த புதுமாப்பிள்ளை உள்பட 3 பேர் தண்ணீரில் மூழ்கி சாவு - புதுப்பெண் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார் + "||" + Jumped into the canal Including the novice 3 people drowned The bride was rescued

கால்வாய்க்குள் குதித்த புதுமாப்பிள்ளை உள்பட 3 பேர் தண்ணீரில் மூழ்கி சாவு - புதுப்பெண் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார்