மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு கிடைக்காததற்கு அரசின் செயலற்ற தன்மையே காரணம் அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. குற்றச்சாட்டு + "||" + For government school students For unavailability of subdivision The reason is the inaction of the state

மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு கிடைக்காததற்கு அரசின் செயலற்ற தன்மையே காரணம் அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. குற்றச்சாட்டு