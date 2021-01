மாவட்ட செய்திகள்

அரசியல் சூழ்நிலையை பொறுத்து அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைஎந்த நேரத்திலும் பதவியை ராஜினாமா செய்வேன்அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பரபரப்பு அறிவிப்பு + "||" + any time I will resign the post Minister Namachchivayam sensational announcement

அரசியல் சூழ்நிலையை பொறுத்து அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைஎந்த நேரத்திலும் பதவியை ராஜினாமா செய்வேன்அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பரபரப்பு அறிவிப்பு