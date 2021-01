மாவட்ட செய்திகள்

பாதாள சாக்கடை குழிகளில் இருந்து வெளியேறி தஞ்சை மருத்துவக்கல்லூரி சாலையில் ஓடிய கழிவுநீர் + "||" + Sewage coming out of underground sewers and running on Tanjore Medical College Road

பாதாள சாக்கடை குழிகளில் இருந்து வெளியேறி தஞ்சை மருத்துவக்கல்லூரி சாலையில் ஓடிய கழிவுநீர்