மாவட்ட செய்திகள்

வேலைவாய்ப்பு முகாமில் தேர்வானவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ வழங்கினார் + "||" + Appointment Order for Selected in Employment Camp - Presented by Minister Cellur Raju

வேலைவாய்ப்பு முகாமில் தேர்வானவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ வழங்கினார்