மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடி அருகே, கொடுத்த கடனை நண்பர்கள் திருப்பி தராததால் விவசாயி தற்கொலை - எல்லை பிரச்சினையால் தமிழக போலீசார் தயக்கம் + "||" + Near Vaniyambadi, Farmer commits suicide after friends fail to repay loan - Tamil Nadu police reluctant due to border issue

வாணியம்பாடி அருகே, கொடுத்த கடனை நண்பர்கள் திருப்பி தராததால் விவசாயி தற்கொலை - எல்லை பிரச்சினையால் தமிழக போலீசார் தயக்கம்